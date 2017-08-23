 نائب الملك يشهد أكبر استعراض أمني لقوات الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب الملك يشهد أكبر استعراض أمني لقوات الحج

المناطق_جدة

يقام اليوم في  جدة استعراض قوات أمن  الحج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم هذا العام.

وسيشهد نائب خادم الحرمين الشريفين  الأمير محمد بن سلمان الاستعراض الأمني الأكبر بحضور أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وتتأهب القوات الأمنية منذ وقت مبكر لوضع الخطط الكفيلة بنجاح موسم الحج، إذ تشهد  مكة المكرمة و المشاعر المقدسة حضوراً أمنياً مكثفاً.

وأكد الأمير خالد الفيصل جاهزية كافة الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام للقيام بدورها على أكمل وجه في حج هذا العام، ليكون متميزاً بالأمن والاستقرار.

وقال الفيصل إن “جميع اللجان ورجالات الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجندون لراحة ضيوف الرحمن لينعموا بتأدية نسكهم وشعائرهم، بيسر وسهولة وراحة وخشوع واطمئنان”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ولد الوطن

    اللهم أدم علينا الأمن والأمان. واحفظ القيادة الرشيدة

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