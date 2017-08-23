 وزير التعليم يعلن عن 8666 وظيفة تعليمية.. وتصحيح مستوى 5 آلاف معلمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير التعليم يعلن عن 8666 وظيفة تعليمية.. وتصحيح مستوى 5 آلاف معلمة

المناطق_الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن اعتماد 7466 وظيفة تعليمية، بالإضافة إلى 1200 وظيفة معلمة رياض أطفال، مع تصحيح مستوى 5 آلاف معلمة تم تعيينهم العام الماضي.
وأوضح وزير التعليم بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية غداً بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وقال الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه الرسمي في تويتر: “يسرني أن أعلن عن اعتماد ٧٤٦٦ وظيفة تعليمية بالإضافة إلى ١٢٠٠ وظيفة معلمة رياض أطفال مع تصحيح مستوى ٥٠٠٠ معلمة تم تعيينهم العام الماضي.. وسيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية غداً بمشيئة الله بالتعاون مع الزملاء في وزارة الخدمة المدنية”.

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