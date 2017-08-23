 مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات

مدير تعليم الطائف يشيد بجهود وبرامج أندية الحي للبنات
المناطق_عادل الزهراني

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود أندية الاحياء للبنات بالطائف ودورها في تنمية التفاعل الاجتماعي من خلال تفعيلها المسارات الخمسة المعتمدة في برنامج إجازتي2 “الوظيفي ، السياحي ، التطوعي ، الترفيهي ، التقني ” ، جاء ذلك خلال تدشينه بعد ظهر اليوم نادي حي المتوسطة 38 بحي عودة والمعرض الختامي لمشروع اجازتي2 لجميع الاندية وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي ومدير ادارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ، حيث اطلع المدير العام للتعليم على تجهيزات النادي والذي يعد واحداً من الاندية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً وما يحتويه من أجهزة وادوات حديثة تسهم في أداء النادي لفعالياته على الوجه الاكمل ، كما شاهد الحضور المعرض الختامي لمشروع اجازتي 2 لجميع الاندية والذي يحتوي على 8 اركان لأندية الأحياء وتضم معروضات وأعمال متميزة لطالبات الاندية ، كما استعرض المدير العام ملفات تقييم مسارات الاندية وترشيح الاندية الفائزة في المسارات الخمسة والسجلات المنظمة لعملية التقييم ، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن انجازات اندية الاحياء للبنات في مشروع اجازتي2 ، وفي ختام البرنامج كرم النفيعي الموظف علي الثقفي حارس النادي نظير جهوده المتميزه تجاه النادي ، ونوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود اندية الاحياء للبنات خلال مشروع اجازتي2 وما قدمته من برامج وفعاليات متنوعة اسهمت في استثمار اوقات الطالبات بما يعود عليهن بالنفع وبما يسهم كذلك في بناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم ، مقدماً شكره لقائدات  ومنسوبات الاندية على ذلك ، كما قدم شكره وتقديره لمديرة  ادارة نشاط الطالبات الاستاذة فوزية الحارثي ومنسوبات الادارة على ما تحقق من تميز وعطاء في مختلف الفعاليات متمناً للجميع مزيداً من الابداع والتميز

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