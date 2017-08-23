سياحة نجران تدعو أبناء المنطقة للمشاركة في مسابقة ألوان السعودية

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران كافة المهتمين بالأفلام السياحية والتصوير الضوئي” إلى المشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2017 في نسختها السادسة وهي واحدة من أضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي التي ستحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة المقبلة .

وأهاب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح بالمصورين من أبناء منطقة نجران بالإسهامات في إبراز المقومات السياحية التي تمتلكها منطقة نجران ومحافظاتها، من المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية وذلك من خلال المشاركة في هذه المسابقة

وأبان أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تستقبل المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بفعاليات ألوان السعودية التي ستستمر حتى الـ 28 أكتوبر القادم ، داعيا أبناء المنطقة من المهتمين في هذا المجال إلى المشاركة الخاصة بالمحاور الرئيسية لمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي التي تتضمن التراث الحضاري والسعودية اليوم والسعودية من السماء ” محور جديد ” والطبيعة إلى جانب مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور التي أدرجت هذا العام أيضاً .

يُذكر أن اللجنة المنظمة لملتقى ألوان السعودية السادس قد أعلنت مؤخرا عن انطلاق مسابقات “ألوان السعودية لتصوير الضوئي وإنتاج الأفلام” البدء في استقبال مشاركة المصورين في المسابقات وذلك من خلال موقع ألوان السعودية www.colors.sa ، محددة آخر يوم لاستقبال المشاركات 28 اكتوبر 2017م ، ويُمثل ملتقى ألوان السعودية أكبر تجمع للمصورين المحترفين والهواة في المملكة ودول الخليج العربي وكذلك خبراء مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام والشركات المهتمة بالتسويق والنشر والإنتاج الفني والتصوير الفوتوغرافي .

وتهدف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال الملتقى إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية الترويج لها وإبراز التنوع المميز فيها وكذلك تشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية وتراثية وبيئية وطبيعية وتسليط الضوء على البُعد الحضاري المتنوع الذي تحتضنه كافة مناطق المملكة