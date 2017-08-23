سياحة تبوك تواصل عملها خلال إجازة العيد

يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك عمله خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستمرار الجولات التفتيشية والرقابية على مراكز الإيواء السياحي في المنطقة.

وأكد مدير عام فرع السياحة العامة والتراث الوطني بمنطقة تبوك المهندس /فهد بن محمود الحميدي ان الفرع يواصل عمله وجولاته التفتيشية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى للتأكد من جاهزية المرافق للنزلاء حسب البرامج المعتمدة من خلال التزام تلك المنشآت بجودة الخدمة والأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف. وتأكد الهيئة سعيها إلى تقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والقادمين إلى منطقة تبوك .

ونحث النزلاء التواصل على الرقم 19988 للشكاوى والبلاغات على المنشات.