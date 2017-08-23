شرطة الشرقية: ضبط 7 مكاتب غير نظامية تقدم خدمات الحج و101 ناقل غير نظامي و268 مخالف لانظمة الحج

في اطار سعيها للمساهمة في تقديم خدمات افضل لحجاج بيت الله الحرام ضمن منظومة الامن العام قامت الجهات المختصة بشرطة المنطقة الشرقية وادارات افرع الامن العام بالمنطقة الشرقية بعدة حملات ونقاط ضبط امني خلال الاسبوع المنصرم للتحقق من المسافرين من وعبر طرق المنطقة الشرقية باتجاه منطقة مكة المكرمة ونظامية الحملات التي تقل قاصدي شعيرة الحج .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زيادالرقيطي تمكن رجال الامن من ضبط 7 مكاتب غير نظامية تروج لتقديم خدمات النقل والاقامة لاداء مناسك الحج في مواقع مختلفه بالمنطقة الشرقية . كما تم ضبط 101 ناقل لمخالفي انظمة الحج والتحفظ على مركباتهم واحالة القائمين على المكاتب الغير نظامية والناقلين لمخالفي الانظمة للنيابة العامة فيما بلغ مخالفي انظمة الحج المعادين 268 مخالف ، وستتواصل الجهود الامنية الميدانية في متابعة مثل تلك الحملات الوهمية والغير نظامية وضبطها بمشيئة الله ان وجدت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .