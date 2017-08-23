1000 كوبون لغسيل ملابس الأسر المستفيدة ببر الأحساء

انهت جمعية البر بالاحساء بالتعاون مع مغاسل الجبر للملابس من توزيع كوبونات غسيل ملابس العيد لـ 500 أسرة مستفيدة بقيمة أجمالية بلغت 50 الف ريال.

وقال نائب مدير عام الجمعية عبدالمنعم الحسين بان الجمعية تبنت مبادرة مغاسل الجبر لغسيل ملابس العيد لـ 500 أسرة مستفيدة من الجمعية بتقديم 1000 كوبون بقيمة 50 ألف ريال للجمعية.

وأضاف الحسين بان إدارة البحث بالجمعية عملت على حصر الأسر المستفيدة لتنفيذ مبادرة مغاسل الجبر للملابس، حيث قام فريق العمل بالإدارة العامة والمراكز التابعة للجمعية من تسليم كافة المستفيدين كوبونات غسيل الملابس ليتمكنوا من الاستفادة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن الحسين لإدارة مغاسل الجبر للملابس حرصهم على تخفيف مصاريف العيد على الأسر المستفيدة من مبادرة غسيل ملابس العيد مؤكدا بان الدعم الذي تلقته الجمعية لتنفيذ المبادرة غير مستغرب عليهم، وأن المتأمل بإذن الله التوسع مستقبلا في تقديم افكار أكثر للتعاون والتنسيق في تقديم خدمات للمستفيدين مثل التدريب والتأهيل والرعاية والغسيل المجاني للبطانيات مع قدوم الشتاء ومناسبات العودة للمدارس وغيرها بإذن الله، ودعا الجهات للتعاون مع برامج الجمعية ومناشطها مما يسهم في إنجاح الرسالة التنموية في المجتمع.