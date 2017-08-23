«فيسبوك» يتوقف عن العمل

توقف موقع «فيسبوك» عن العمل، بحسب ما أبلغ عدد هائل من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، موضحين أنهم فشلوا في تسجيل الدخول على الموقع والمشاركة به.

وبحسب «ذا ديلي ستار» البريطاني، فإن «فيسبوك» لا يعمل بجميع أنحاء أوروبا، وترك الآلاف غير قادرين على تسجيل الدخول أو مشاركة أي منشورات.

وأوضح الموقع أن «فيسبوك» توقف عن العمل في جميع أنحاء بريطانيا والمملكة المتحدة، وأجزاء كبيرة من أوروبا والولايات المتحدة.

وبدأ التوقف بإبلاغ عدد كبير من المستخدمين عن انقطاع الخدمة في جميع أنحاء لندن، وبرمنغهام، ومانشستر، وتلتها توقفه في هولندا، وألمانيا وبلجيكا والنمسا وبولندا.

ووفقا لعدد كبير من البيانات، فإن نسبة 39% من المستخدمين، باتوا غير قادرين على تسجيل الدخول في “فيسبوك”.