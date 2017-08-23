 «فيسبوك» يتوقف عن العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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«فيسبوك» يتوقف عن العمل

«فيسبوك» يتوقف عن العمل
المناطق_وكالات

توقف موقع «فيسبوك» عن العمل، بحسب ما أبلغ عدد هائل من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، موضحين أنهم فشلوا في تسجيل الدخول على الموقع والمشاركة به.

وبحسب «ذا ديلي ستار» البريطاني، فإن «فيسبوك» لا يعمل بجميع أنحاء أوروبا، وترك الآلاف غير قادرين على تسجيل الدخول أو مشاركة أي منشورات.

وأوضح الموقع أن «فيسبوك» توقف عن العمل في جميع أنحاء بريطانيا والمملكة المتحدة، وأجزاء كبيرة من أوروبا والولايات المتحدة.

وبدأ التوقف بإبلاغ عدد كبير من المستخدمين عن انقطاع الخدمة في جميع أنحاء لندن، وبرمنغهام، ومانشستر، وتلتها توقفه في هولندا، وألمانيا وبلجيكا والنمسا وبولندا.

ووفقا لعدد كبير من البيانات، فإن نسبة 39% من المستخدمين، باتوا غير قادرين على تسجيل الدخول في “فيسبوك”.

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