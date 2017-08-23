 صحة الشرقية تواصل حملتها لتوعية وتطعيم الحجاج في المنافذ الحدودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة الشرقية تواصل حملتها لتوعية وتطعيم الحجاج في المنافذ الحدودية

صحة الشرقية تواصل حملتها لتوعية وتطعيم الحجاج في المنافذ الحدودية
المناطق_مريم البراهيم
تواصل “صحة الشرقية ” حملتها التوعوية الصحية التي تستهدف الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر منفذي العديد وسلوى الحدوديين من خلال تجهيز مراكز المراقبة الصحية بالمستلزمات الطبية والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية ، وحث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام .
وأكدت “صحة الشرقية ” أن المراكز تقدم الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي للحجاج من خلال التحصينات والتطعيمات والتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ،كما تتضمن الخدمات تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن، بمشاركة فريق طبي ووقائي متخصص في هذا الشأن وذلك حسب الخطة التي وضعتها صحة الشرقية مبكراً ، مؤكدةً أن جميع المراكز الصحية تقدم تطعيمات “الحمى المخية الشوكية” ولقاح الإنفلونزا الموسمية لراغبي الحج والعاملين المكلفين بعمل في المنافذ والمشاعر المقدسة من مختلف القطاعات الحكومية.

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