 نائب خادم الحرمين يلتقي رئيس وزراء باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب خادم الحرمين يلتقي رئيس وزراء باكستان

نائب خادم الحرمين يلتقي رئيس وزراء باكستان
المناطق_الرياض

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم، دولة رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي.

ورحب نائب خادم الحرمين الشريفين بدولة رئيس وزراء باكستان في المملكة، فيما عبر دولته عن الشكر على الحفاوة والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ، وعدد من المسؤولين.

فيما حضره من الجانب الباكستاني معالي وزير المالية السيد محمد اسحاق دار، ومعالي وزير الخارجية السيد خواجة محمد آصف، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.

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