تويتر تحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق أول “هاشتاق” على منصتها

يحتفل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في 23 أغسطس، بالذكرى العاشرة لاستخدام أول “هاشتاق” (#)على تطبيقه، الذي أصبح يلازم أهم القضايا المطروحة على الشبكات الاجتماعية.

وبدأ استخدام الهاشتاق لأول مرة على تويتر بطريقة عفوية في تغريدة للمهندس، كريس ميسينا، في 23 أغسطس عام 2007، وأصبح هذا الرمز بعد ذلك علامة عالمية للتعبير عن المواقف أو إيصال رسائل أو حتى النقد والتهكم أحيانا، في مختلف المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007

Rt for @chrismessina

Who was the first to Tweet a hashtag ten years

#hashtag10 Some people call him inventor of the hashtag pic.twitter.com/1iBpyxbFRT — Most Creative™ (@PhathahWabwe) August 23, 2017

وكان الهاشتاق الأكثر استخداما، عام 2007 هو “#noticias” وهي كلمة إسبانية تعني أخبار، حيث تم استخدامها في التغريدات حوالي 9 آلاف مرة.

أما الهاشتاق الأكثر انتشارا عام 2017، فقد استخدم حوالي 300 مليون مرة.

We’re celebrating 10 years of the hashtag with a special Twitter emoji! Just add #Hashtag10 to your Tweets 🎂 pic.twitter.com/AhAJdEOwIc — Twitter Dublin (@TwitterDublin) August 23, 2017

ووفقا لتويتر فإنه خلال السنوات العشر تم استخدام رمز الهاشتاق على منصتها بمعدل 125 مليون مرة يوميا في جميع أنحاء العالم.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق رمز الهاشتاق، أصدرت تويتر بياناتها بشأن أكثر الهاشتاغات المستخدمة عبر منصتها طوال السنوات العشر والتي كانت: “#TheWalkingDead”، في مجال العروض التلفزيونية، و”#StarWars” في مجال السينما، كما تصدر هاشتاغ “#MUFC” المتعلق بفريق مانشستر يونايتد، هاشتاغات الفرق طوال العقد الماضي، وغيرها من الهاشتاغات التي حققت شعبية كبيرة عبر تطبيق تويتر.

Wake up, there’s only 65 days left until #TheWalkingDead returns! pic.twitter.com/u5wDD9eB6a — The Walking Dead (@TheWalkingDead) August 18, 2017

وربما من أكثر الهاشتاغات التي شهدت انتشارا عالميا وشعبية كبيرة في العالم العربي خلال السنوات الماضية هي هاشتاغ “#TheDress”، أو بما يعرف بظاهرة الفستان التي حيرت العالم منذ عام 2015، وما تزال محل نقاش مستمر بسبب ألوانه. كما اجتاح تويتر، العام 2014، هاشتاغ “#IceBucketChallenge”، أو تحدي دلو الثلج الذي يقوم فيه الأشخاص بصب الماء البارد على رؤوسهم. وانتشرت فيديوهات هذا التحدي عبر الإنترنت بشكل كبير، والذي كان الهدف منه بالأساس مساعدة الجمعيات الخيرية التي تعنى بمرضى التصلب الجانبي الضموري ALS .