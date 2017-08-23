 تويتر تحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق أول “هاشتاق” على منصتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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تويتر تحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق أول “هاشتاق” على منصتها

تويتر تحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق أول “هاشتاق” على منصتها
المناطق - الرياض

يحتفل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في 23 أغسطس، بالذكرى العاشرة لاستخدام أول “هاشتاق” (#)على تطبيقه، الذي أصبح يلازم أهم القضايا المطروحة على الشبكات الاجتماعية.

وبدأ استخدام الهاشتاق لأول مرة على تويتر بطريقة عفوية في تغريدة للمهندس، كريس ميسينا، في 23 أغسطس عام 2007، وأصبح هذا الرمز بعد ذلك علامة عالمية للتعبير عن المواقف أو إيصال رسائل أو حتى النقد والتهكم أحيانا، في مختلف المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت.

وكان الهاشتاق الأكثر استخداما، عام 2007 هو “#noticias” وهي كلمة إسبانية تعني أخبار، حيث تم استخدامها في التغريدات حوالي 9 آلاف مرة.

أما الهاشتاق الأكثر انتشارا عام 2017، فقد استخدم حوالي 300 مليون مرة.

ووفقا لتويتر فإنه خلال السنوات العشر تم استخدام رمز الهاشتاق على منصتها بمعدل 125 مليون مرة يوميا في جميع أنحاء العالم.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق رمز الهاشتاق، أصدرت تويتر بياناتها بشأن أكثر الهاشتاغات المستخدمة عبر منصتها طوال السنوات العشر والتي كانت: “#TheWalkingDead”، في مجال العروض التلفزيونية، و”#StarWars” في مجال السينما، كما تصدر هاشتاغ “#MUFC” المتعلق بفريق مانشستر يونايتد، هاشتاغات الفرق طوال العقد الماضي، وغيرها من الهاشتاغات التي حققت شعبية كبيرة عبر تطبيق تويتر.

وربما من أكثر الهاشتاغات التي شهدت انتشارا عالميا وشعبية كبيرة في العالم العربي خلال السنوات الماضية هي هاشتاغ “#TheDress”، أو بما يعرف بظاهرة الفستان التي حيرت العالم منذ عام 2015، وما تزال محل نقاش مستمر بسبب ألوانه. كما اجتاح تويتر، العام 2014، هاشتاغ “#IceBucketChallenge”، أو تحدي دلو الثلج الذي يقوم فيه الأشخاص بصب الماء البارد على رؤوسهم. وانتشرت فيديوهات هذا التحدي عبر الإنترنت بشكل كبير، والذي كان الهدف منه بالأساس مساعدة الجمعيات الخيرية التي تعنى بمرضى التصلب الجانبي الضموري ALS .

 

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