بالفيديو.. نائب خادم الحرمين يرعى استعراض قوات أمن الحج بمكة المكرمة

رعى نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء) حفل استعراض قوات أمن الحج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1438هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الحفل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين.

ووقف نائب خادم الحرمين على كافة استعدادات القوات الأمنية والجهات الحكومية المكلفة خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وذلك في معسكر قوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة.