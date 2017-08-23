بلدية محافظة الدلم تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكملت بلدية محافظة الدلم استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك , من خلال تهيئة وتجهيز مصليات الأعياد والحدائق والمسطحات الخضراء وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق و المحطات ومتابعة المخالفات .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم بالإنابة الأستاذ محمد بن عبدالله المحسن أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ, وذلك حرصاً على ظهور الدلم بأجمل حلّة ، وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان الدلم وزوارها .

وأشار أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة ، وضعت خطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ ، والتي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ والأسواق، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مشيرا إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بكافة أعمالها اليومية .

وأكد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح والتي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص اطباء بيطريين و مراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع .ودعت بلدية محافظة الدلم المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .