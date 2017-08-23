عشاق المستديرة يترقبون قرعة دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بشوق كبير، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا (2017/2018)، والتي ستقام غدا الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية.

وتنقسم الأندية المشاركة في دور المجموعات وعددها 32 فريقا إلى 4 تصنيفات، التصنيف الأول يضم أبطال الدوريات السبعة الكبرى بالإضافة إلى بطل دوري أبطال أوروبا، لكن إن كان حامل لقب دوري أبطال أوروبا هو أحد أبطال الدوريات الـ7 الكبرى (وهو ما حدث مع ريال مدريد)، فسينتقل بطل ثامن أفضل دوري أوروبي إلى التصنيف رقم 1، أما باقي التصنيفات فتعتمد على معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لعدد نقاط كل نادي خلال المواسم الخمسة الماضية.

وبالتالي، فسيضم التصنيف الأول كلا من ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، بايرن ميونيخ (بطل ألمانيا)، تشيلسي (بطل إنجلترا)، يوفنتوس (بطل إيطاليا)، موناكو (بطل فرنسا)، بنفيكا (بطل البرتغال)، سبارتك موسكو (بطل روسيا) وشاختار دونيتسك (بطل أوكرانيا)، بينما سيضم التصنيف الثاني، برشلونة، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، مانشستر سيتي، بورتو ومانشستر يونايتد. أما أندية التصنيف الثالث والرابع فمن الصعب تحديدها من الآن، لأنه ما زال هناك 5 أندية تتنافس على بطاقات المشاركة في دور المجموعات، ولكن بات من المؤكد وجود أندية بازل، أندرلخت، روما، بشكتاش، نابولي في التصنيف الثالث، وسينضم لهم ليفربول في حال التأهل اليوم.