 محافظ العارضة يرعى ختام مشروع ” تمكين اليتيم .. التمكين للمستقبل ” بجمعية البر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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محافظ العارضة يرعى ختام مشروع ” تمكين اليتيم .. التمكين للمستقبل ” بجمعية البر

محافظ العارضة يرعى ختام مشروع ” تمكين اليتيم .. التمكين للمستقبل ” بجمعية البر
المناطق - جازان
رعى محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة ظهر اليوم بمقر جمعية البر الخيرية بالعارضة ختام مشروع ” تمكين اليتيم .. التمكين للمستقبل ” ضمن انشطة برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع للجمعية بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية والذي قام سعادته بتدشينه مطلع الشهر المنصرم ويهدف إلى تمكين مجموعة من أبناء برنامج عناية لرعاية اليتيم من ممارسة العمل لمدة شهر لدى مجموعة من الجهات الخيرية والمؤسسات بالمحافظة في المجالات الممكنة بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم في بعض الأعمال الإدارية والسكرتارية .

وشارك في المشروع مع الجمعية كل من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة ، مكتب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالعارضة ، مكتب خدمات أبشر ، وكالة رؤى للدعاية والإعلان .

واستعرض خلال اللقاء المدير التنفيذي لبرنامج عناية لرعاية اليتيم الاستاذ محمد حسين العبدلي عبر عرض مرئي فكرة المشروع واهدافه ومراحل تنفيذه والفوائد المكتسبه من المشروع مبينًا أن المشروع حقق أهدافه المنشودة في إكساب المستفيدين بعض المهارات الحياتية كالاعتماد على الذات ، والثقة بالنفس ، ومهارات التواصل والحوار . بالإضافة إلى مساعدة اليتيم في إيجاد وسيلة دخل مؤقته له ولأسرته . كما اشاد بدور الجهات المشاركة في المشروع.

ومن جانبه قدم محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة شكره وتقديره لجمعية البر الخيرية بالعارضة لدورها البارز مع الجهات والمؤسسات في تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الوطنية ومساهمتها الفاعلة في تنمية المجتمع وبالذات الأيتام وتشجيعهم ليكونوا أصحاب دور بارز في التنمية تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030 .

كما قام محافظ العارضة بتكريم المشاركين في المشروع من الطلاب والجهات حيث قدم دعماً مادياً لصالح الطلاب المستفيدين من المشروع تشجيعًا لهم ودعمًا لأسرهم وحثهم على الاهتمام والحرص على مواصلة دراستهم والارتقاء إلى أعلى المستويات العلمية. سائلا الله تعالى لهم التوفيق والسداد  .

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