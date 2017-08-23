صحة الشرقية تحدد 47 مركزاً مناوباً خلال العيد ومواعيد زيارة مستشفياتها

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أوقات العمل في 47 مركز للرعاية الصحية الأولية للمناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لخدمة المرضى والتسهيل عليهم .فيما تم تمديد أوقات زيارة المرضى خلال أيام العيد ليتمكن ذوو المرضى من معايدة مرضاهم.

وأكدت الصحة في الشرقية أن المراكز المناوبة تتمثل في 5 مراكز صحية في الدمام تشمل مراكز صحي حي بدر، ومركز صحي حي الشفاء في جنوب الدمام، ومركز صحي حي البادية ومركز صحي حي الجلوية ومركز صحي ضاحية الملك فهد ،و3 مراكزمناوبة في الخبر تتمثل في مراكز العقربية والدوحة والبايونية، 3 مراكز في القطيف تشمل الشويكة والنابية ودارين، إضافة مركزين في صفوى تشمل مراكز حزم صفوى وحزم ام الساهك، إضافة إلى مناوبة مركز ابن الهيثم في رأس تنورة، ومركز صحي وسط الجبيل في مدينة الجبيل، و6 مراكز صحية في محافظة بقيق تشمل مركز صحي بقيق ومركز صحي الدغيمية ومركز صحي صلاصل ومركز صحي عين دار الجديدة ومركز صحي الفردانية ومركز صحي الجيشية.

وبينت صحة الشرقية أن المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تضمنت 3 مراكز صحية في محافظة النعيرية تشمل مركز صحي النعيرية ومركز صحي الكهفه ومركز صحي النقيرة ، ومركزين صحيين في مليجة تتمثل في مركز صحي مليجة ومركز صحي عتيق، إضافة إلى 5 مراكز صحية في الصرار تتمثل في مركز صحي الصرار ومركز صحي الصحاف ومركز صحي القليب ومركز صحي حنيذ ومركز صحي الحناه، ومركز صحي جوده في عريعرة، و3 مراكز صحية في محافظة الخفجي تشمل مركز صحي غرب الخفجي ومركز صحي أبرق الكبريت، ومركز صحي السفانيه ، إضافة إلى 4 مراكز صحية في القرية العليا تشمل مركزصحي القرية العليا ، ومركز صحي الشيط ومركز صحي أم الشفلح ومركز صحي الرديفة ، إضافة إلى مناوبة مركز صحي سلوى ومركز صحي الوسيع ، و 6 مراكز صحية في الرفيعة تتضمن مركز صحي الرفيعة ومركز صحي الشيحية ومركز صحي اللهابة ومركز صحي أم عقلا ومركز صحي مشله، ومركز صحي العاذرية

وأشارت إلى أن مستشفيات مجمع الدمام الطبي، ومستشفى القطيف المركزي،ومستشفى الجبيل العام ، ومستشفى النعيرية العام ، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى رأس تنورة ،ومستشفى الامير سلطان بمليجة ومستشفى الامير سلطان بعريعره ومستشفى القرية العليا ومستشفى الرفيعة ستكون زيارة المرضى خلال أول 3 أيام في عيد الفطر المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً.

فيما تفتح باب الزيارة للمرضى المنومين في مجمع الأمل والصحة النفسية لقسم الادمان من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ولقسم الصحة النفسيه من الساعه 3 مساءاً صباحاً وحتى الساعه 8مساءاً، ويفتح باب الزيارة في مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى بقيق العام خلال العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءاً، متمنية الشفاء العاجل لجميع المرضى المنومين في مستشفياتها .