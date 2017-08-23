 البريد السعودي يصدر طابعاً توثيقياً لمبايعة ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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البريد السعودي يصدر طابعاً توثيقياً لمبايعة ولي العهد

البريد السعودي يصدر طابعاً توثيقياً لمبايعة ولي العهد
المناطق - الرياض

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طوابع تذكارية لتاريخ وتوثيق مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مضافة لها عبارة “نبايعك على السمع والطاعة” في 3 طوابع، اثنان من فئة ريالين، إضافة إلى بطاقة من فئة خمسة ريالات.

وتهدف مؤسسة البريد السعودي إلى إصدار وتوثيق المناسبات الوطنية من خلال إصدار الطوابع التذكارية التي ترصد وتوثق الأحداث التاريخية والمناسبات الوطنية، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الإتصال العالمية التي تنتشر بين مختلف دول وشعوب العالم.

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