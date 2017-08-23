 جوالة جامعة حائل تشارك في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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جوالة جامعة حائل تشارك في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة

جوالة جامعة حائل تشارك في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة
المناطق - حائل

تشارك جوالة جامعة حائل بفرقتين مكونة من 32 جوال في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اثناء حج هذا العام ، من خلال الإسهام مع القطاعات الحكومية والخاصة في خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار ” خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا ” .

وقد غادر طلاب النشاط الكشفي الجوالة مطار حائل الدولي صباح يوم الأمس الثلاثاء الموافق 30-11-1438 هـ برفقة مشرف الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب الاستاذ عبدالعزيز بن زيد الجروان ورائد عشائر جوالة جامعة حائل .

وبدأت عمليات المسح والإرشاد وتحديد المواقع بمعسكر منى الجديدة صباح اليوم الأربعاء ، بالإضافة لاستعداد أعضاء الفرقة على المنافسة على دروع التميز ( درع المسح والارشاد ، الزيارة الصباحية ، حفل السمر ، ودرع خدمة الحجاج بشكل عام ) .

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