جوالة جامعة حائل تشارك في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة

تشارك جوالة جامعة حائل بفرقتين مكونة من 32 جوال في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اثناء حج هذا العام ، من خلال الإسهام مع القطاعات الحكومية والخاصة في خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار ” خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا ” .

وقد غادر طلاب النشاط الكشفي الجوالة مطار حائل الدولي صباح يوم الأمس الثلاثاء الموافق 30-11-1438 هـ برفقة مشرف الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب الاستاذ عبدالعزيز بن زيد الجروان ورائد عشائر جوالة جامعة حائل .

وبدأت عمليات المسح والإرشاد وتحديد المواقع بمعسكر منى الجديدة صباح اليوم الأربعاء ، بالإضافة لاستعداد أعضاء الفرقة على المنافسة على دروع التميز ( درع المسح والارشاد ، الزيارة الصباحية ، حفل السمر ، ودرع خدمة الحجاج بشكل عام ) .