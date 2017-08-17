الخارجية البريطانية تطرد مواطني الاتحاد الأوروبي بالخطأ!

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت عن طريق الخطأ لمئات من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين على أراضيها إشعارا بمغادرة البلاد في غضون شهر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المواطنة الفنلندية، يوهانا هولمبرغ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تلقيت إشعار يطالبني بمغادرة البلاد في غضون شهر”.. وإذا رفضت المغادرة فسأكون منتهكة لقوانين الهجرة في البلاد”.

من جهتها اعتذرت الخارجية البريطانية، عن إرسالها رسائل مشابهة لأكثر من 100 شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستحاسب المسؤول عن هذا الخطأ، مؤكدة أن أخطاء مماثلة لن تتكرر مستقبلا.

و تعتبر قضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، إحدى أهم القضايا الرئيسية التي يناقشها المجتمع الأوروبي.

وتعهدت بريطانيا في وقت سابق، بأنها ستحتفظ عمليا بنفس الحقوق لمواطني الاتحاد حتى بعد خروجها.