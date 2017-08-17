لنوم مريح .. 6 أطعمة تساعد العضلات على الاسترخاء

يعد تشنج العضلات من الأمور التي قد تفسد علينا التمتع بنوم هانئ طوال الليل، فبعد يوم عمل شاق أو تمارين رياضية مكثفة تتعرض عضلات الجسم للإجهاد والتعب وبالتالي تحدث تلك التقلصات المؤلمة.

لذا يتعين علينا آنذاك العمل على بسط وإرخاء تلك العضلات ليلاً حتى نتجنب الشعور بأي ألم أو أرق.

ورغم أن هناك بعض الأدوية والكريمات الباسطة للعضلات إلا أن استخدامها على المدى الطويل ودون استشارة الطبيب يعد أمراً غير آمن، لذا ينصح باللجوء للوسائل الطبيعية والتي تساعد على استرخاء العضلات.

وإليكم فيما يلي 6 أطعمة تساعد بشكل آمن في بسط العضلات وتهدئة الجسم بشكل عام، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1 – عشب البابونج

يساعد تناول شاي البابونج ليلاً على الاسترخاء، فهذه العشبة تحتوي على 36 نوعاً من الفلافونويدز، وهي عبارة عن مضادات طبيعية للالتهاب تساعد على بسط العضلات.

وبالإضافة إلى تناوله كمشروب ساخن يمكن الاستفادة من الزيت العطري للبابونج في تدليك العضلات المجهدة مما يعطي نتائج سريعة ومضمونة.

2 – الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

تحتاج كل من أعصاب وعضلات الجسم إلى المغنيسيوم حتى تقوم بوظيفتها على النحو المطلوب، لذا ينصح بتناول اللوز والأرز البني والموز للحصول على القدر المطلوب من المغنيسيوم يومياً.

3 – التوت الأزرق

عند الرغبة في الاسترخاء، ينصح بتناول حفنة من التوت الأزرق أو تناول مشروب يحتوي على هذه الفاكهة ذات التأثير الإيجابي السريع في تعافي العضلات من الإجهاد، لأن خصائص التوت الأزرق تقلل التوتر وتساعد في التخلص من الالتهابات.

4 – الأطعمة الغنية بفيتامين D

يحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين D للحفاظ على استرخاء العضلات. وبالإضافة إلى التعرض للشمس يمكن أيضاً الحصول على هذا الفيتامين الحيوي عن طريق تناول البيض.

5 – الكرز

إذا أحسست أن عضلاتك مجهدة بعد يوم عمل شاق، فعليك بتناول كوب من عصير الكرز، فهو يحتوي على عوامل مضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد في تخفيف الألم الناجم عن التهاب العضلات.

6 – الفلفل الحار

لا يجرؤ الكثيرون على تجربة تناول الفلفل الحار عند الشعور بالإجهاد، لكنه فعال جدا في هذه الحالة، حيث يحتوي على مادة الكبساسين التي تتميز بقدرتها على بسط العضلات، لذا ينصح بتجربة الكريمات التي تحتوي على الفلفل الحار أو تناول الأطعمة المضاف إليها هذا المكون بنسبة معقولة غير مبالغ فيها.