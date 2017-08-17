 العثور على جثة سفير روسيا بالخرطوم داخل منزله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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العثور على جثة سفير روسيا بالخرطوم داخل منزله

العثور على جثة سفير روسيا بالخرطوم داخل منزله
المناطق - وكالات

عثر على السفير الروسي في السودان ميرغاياس شيرينسكي جثة داخل منزله في الخرطوم الاربعاء، بحسب ما افادت وزارة الخارجية السودانية.
وقالت الوزارة ان “السفير الروسي توفي هذا المساء في منزله في الخرطوم” من دون تحديد سبب الوفاة.

وقالت الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية: “تنعي وزارة الخارجية السفير ميرغياس الذي بذل جهوداً صادقة ومخلصة من أجل ترقية العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، كما تنعي فيه حسن المعشر وأواصر الصداقة والعمل الدبلوماسي المحترف والانفتاح علي قطاعات الشعب السوداني المختلفة للدفع بمسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين للأمام”.

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