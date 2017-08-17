 إنذار نادر من الأمم المتحدة لواشنطن بسبب “العنصرية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إنذار نادر من الأمم المتحدة لواشنطن بسبب “العنصرية” العثور على جثة سفير روسيا بالخرطوم داخل منزله لنوم مريح .. 6 أطعمة تساعد العضلات على الاسترخاء الخارجية البريطانية تطرد مواطني الاتحاد الأوروبي بالخطأ! المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في أفغانستان جوالة جامعة حائل تشارك في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة البريد السعودي يصدر طابعاً توثيقياً لمبايعة ولي العهد خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادما من المغرب صحة الشرقية تحدد 47 مركزاً مناوباً خلال العيد ومواعيد زيارة مستشفياتها أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير عام المجاهدين بالمنطقة ويشيد بجهودهم بلدية الخبر تجهز مسلخ الأهالي لاستقبال الأضاحي في عيد الاضحى وتحذر من المخالفين من الذبح العشوائي لماذا أغلقت تشاد سفارة قطر وطردت موظفيها؟

إنذار نادر من الأمم المتحدة لواشنطن بسبب “العنصرية”

إنذار نادر من الأمم المتحدة لواشنطن بسبب “العنصرية”
المناطق - وكالات

أصدرت لجنة دولية لمكافحة العنصرية “إنذارا مبكرا” بشأن الاضطرابات الأخيرة في الولايات المتحدة، وهو إجراء نادر يهدف إلى التحذير من احتمال نشوب نزاع عنصري الطابع بين مختلف المجموعات.
وعزت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان، إصدار “إنذار مبكر وبدء آلية عمل طارئة”، إلى انتشار التظاهرات العنصرية في الولايات المتحدة.

كما أشارت إلى الاضطرابات التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل (ولاية فرجينيا) حيث قتلت امرأة عندما دهس أحد أنصار تفوق العرق الأبيض بسيارته حشدا من المتظاهرين ضد العنصرية.

وتصدر هذه اللجنة إنذارا مبكرا رسميا لتفادي “تحول المشاكل الراهنة إلى نزاع” أو “استئناف نزاع في مكان شهده في الماضي”، بحسب موقعها الرسمي.

وقالت رئيسة اللجنة أناستازيا كريكلي في بيان، “نحن قلقون إزاء التظاهرات العنصرية المرفقة بشعارات عنصرية جهارا وأناشيد وتحيات يؤديها أنصار تفوق العرق الأبيض ونازيون جدد و (جماعة) كو كلاكس كلان، تحض على التمييز العرقي والكراهية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>