 عادة “بسيطة جدا” تساعد على إنقاص الوزن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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عادة “بسيطة جدا” تساعد على إنقاص الوزن

عادة “بسيطة جدا” تساعد على إنقاص الوزن
المناطق - الرياض

أكدت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يقومون بقياس أوزانهم يوميا، بإمكانهم فقدان وزن أكثر من الأشخاص الذين لا يقتربون من الميزان.
ووفقا لموقع “إندبندنت”، قام باحثون من جامعتي دريكسل وبنسلفانيا، باختيار 300 امرأة، بأوزان مختلفة، وطلب من نصفهن قياس الوزن يوميا، ومن النصف الآخر عدم فعل ذلك، لمدة عامين.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي قمن بقياس أوزانهن يوميا، كانت أجسامهن أكثر صحة وأقل سمنة، من نظيراتهن اللاتي لم يقمن بقياس الوزن.

وقالت ميغان بوترين، المسؤولة عن البحث، “قياس الوزن يوميا عادة يحفز على تناول الطعام الصحي وممارسة الحياة الصحية”.

وأضافت بوترين، أن متابعة قياس الوزن على الميزان، تحفز الشخص لعمل التغييرات اللازمة في الحياة اليومية.

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