شامل الإناث بالملز يثقف “25” أسرة من أهالي ذوي الإعاقة

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الملتقى التثقيفي الثالث لأسر الحالات “احتاجك دوماً ياأماه” بمشاركة 25 أسرة من أهالي ذوي الإعاقة وبعض منسوبات المركز وعدد من الجهات الخارجية والفرق التطوعية.

تنوعت فقرات الملتقى مابين الكلمات الترحيبية والمحاضرات والعروض فتناولت الاخصائية النفسية بمركز أملي للاستشارات النفسية “هبة المشري” في محاضرتها “فنيات التعامل مع ذوي الإعاقة ” بعض الأفكار السلبية والصعوبات التي قد تواجه بعض أهالي المعاقين وكيفية التغلب عليها والإستفادة منها بشكل ايجابي لصالح الأسرة والابن المعاق.

كما تحدثت الداعية ” نورة الصبيح” في محاضرتها الثانية عن فضل الصبر والاحتساب عند نزول البلاء لنيل الأجر المضاعف من الله سبحانه وتعالى مستشهدةً بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على ذلك.

بعد ذلك قدمت إحدى طالبات جامعة نورة سرداً موجزاً لإحدى القصص الواقعية الدالة على قوة الارادة من حالات المركز تهتم فيها الأم بإبنتها على الرغم من ان كلتيهما من ذوات الاعاقة ، كما شارك فريق الوان الحياة بأركان للأعمال الفنية والأشغال اليدوية وشاركت مؤسسة العنود الخيرية بالمطبوعات من مجموعتها النفسية “فرح” وفي ختام الملتقى تم تكريم الأهالي الأكثر تواصلاً مع ابنائهم المقيمين والجهات المشاركة والمُحاضرات.

يُشار الى ان مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز يسعى من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات الى مد جسور التواصل بين المركز والأهالي وتثقيف امهات الحالات وتعريفهن بكل ماهو جديد في هذا المجال.