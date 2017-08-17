أمير القصيم يؤدي الصلاة على شهداء الواجب عفاس الحربي وسعد الحربي ومرزوق المظيبري

أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بعد صلاة العشاء اليوم الاربعاء , صلاة الميت على شهداء الواجب الرقيب عفاس بن مزعل الحربي , والعريف مرزوق بن عتيق المظيبري , والعريف سعد بن فهد الحربي رحمهم الله , الذين استشهدوا في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي , وذلك في جامع الامام محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة. ونقل سمو أمير منطقة القصيم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ لأسر وذوي شهداء الواجب , مؤكداً سموه بأن المصاب مصاب الجميع والعزاء للوطن بأبنائه وأننا نعزي أنفسنا في استشهاد أبناء الوطن الأبطال الذين نالوا شرف الشهادة تحت راية لا اله إلا الله وهم يؤدون مهام عملهم للذود عن حدود هذا الوطن ومقدساته , مثنياً سموه على المواقف البطولية التي يسطرونها ضد كل من يعبث بأمنه , وأن أبناء الوطن يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس به , مبيناً سموه بأن من استشهد في ميدان العز والشرف وهو يؤدي واجبة الذي أؤتمن عليه وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أرض وطنه ماهو إلا دليل على إخلاصه وتفانية في خدمة وطنه وقيادته الرشيده التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي , سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم من قبول الشهداء والصالحين . من جانبه عبر أهالي الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة القصيم على مشاعرهم ومواساتهم لهم مؤكدين أن أبناءهم وأنفسهم فداء لحماية الوطن ومقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث به داعين الله أن يديم علينا نعمه الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من إستشهد منهم . وقد أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم وكيل امارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان ومدير شرطة المنطقة القصيم اللواء بدر آل طالب ومساعد قائد طيران القوات البرية العميد الطيار ركن عبدالله محمد الشهراني وذوي الشهداء وجمع غفير من أهالي المنطقة .