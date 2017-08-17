قطر تعيد سفيرها لممارسة مهامه في إيران .. وتتطلع لتعزيز العلاقات !

أعلنت قطر، الأربعاء، عن عودة سفيرها لممارسة مهامه في إيران. وقالت الخارجية القطرية في بيان إنها تتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في كافة المجالات. وكانت الدوحة قد استدعت سفيرها في طهران في يناير العام الماضي عندما قطعت السعودية العلاقات مع إيران.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعه الإلكتروني “أعلنت دولة قطر اليوم أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية”، مضيفاً: “عبرت دولة قطر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات”.