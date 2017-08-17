 حافلة أسطوانات غاز تثير الذعر في هولندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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حافلة أسطوانات غاز تثير الذعر في هولندا

حافلة أسطوانات غاز تثير الذعر في هولندا
المناطق - وكالات

ألغي حفل موسيقي، مساء الأربعاء، في روتردام بهولندا في آخر لحظة من قبل الشرطة “بسبب تهديد إرهابي”، وفق ما أفادت قاعة الحفلات التي تنظم الحفل.

من جانبه، قال محافظ روتردام إنه قد تم العثور على حافلة صغيرة بأرقام إسبانية بداخلها اسطوانات غاز قرب مقر الحفل في هولندا، مشيراً إلى أنه قد تم القبض على سائق الحافلة الصغيرة بعد تلقي تحذير أمني من الشرطة الإسبانية.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أرسلت تحذيراً من هجوم إرهابي على حفل موسيقي.

وأعلنت قاعة ماسيلو في تغريدة أنه “في ضوء تهديد إرهابي، لن ينظم حفل الاه-لاس هذا المساء بأمر من الشرطة”.

وكانت فرقة الروك الاه-لاس الأميركية ستقيم حفلاً عند الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش في المدينة الواقعة غرب هولندا.

وتمركز عناصر من الشرطة وقد ارتدوا سترات واقية للرصاص قرب القاعة التي تبلغ قدرة استيعابها ألف شخص. وتم اخلاء القاعة.

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