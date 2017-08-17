مقتل الداعية الكويتي عبدالرحمن السنافي طعناً عقب خروجه من صلاة العشاء

لقي الداعية الكويتي الشيخ عبدالرحمن السنافي مصرعه طعناً، بعدما تم استدراجه من قبل شخص عقب أدائه صلاة العشاء في أحد مساجد منطقة سلوى بمحافظة حولي.

واستدرج القاتل السنافي بعد خروجه مباشرة من صلاة العشاء إلى سيارته يوم الاثنين الماضي، وباغته بأربع طعنات قاتلة، وقام بنقله وألقاه أمام مستشفى الصباح.

وكتب القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي ناعياً الراحل السنافي عبر حسابه بـ “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون قُتل الشيخ عبدالرحمن السنافي غدراً بعد خروجه من المسجد، اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة واجبر مصاب أهله وأحبابه”.

وكانت مصادر أمنية كويتية قد أعلنت أنها ألقت القبض على شاب (22 عاماً) متهم بإلقاء جثة أمام مستشفى الصباح، ووردت معلومات أن الجثة تعود للداعية السنافي.