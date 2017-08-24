التوتر يخيم على صنعاء .. وميليشيا الانقلاب تحشد مسلحيها

خيمت أجواء التوتر على العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، عشية تنظيم مهرجانين متضادين لشريكي الانقلاب (الحوثي والمخلوع صالح)، مع نشر كل طرف لمسلحيه، على وقع تصاعد خلافاتهما إلى مستوى غير مسبوق.

وأكد سكان محليون في صنعاء، أن المخلوع علي عبدالله صالح نشر آلاف العناصر من قوات الحرس الجمهوري سابقا الذي كان يقوده نجله أحمد، على متن دوريات عسكرية، في عدد من شوارع العاصمة ومحيط ميدان السبعين، الذي سيقام فيه مهرجان حزبه.

وبحسب السكان، فإن هناك حضورا كثيفا لمناصري المخلوع صالح، يظهر من طغيان صوره وشعارات حزبه للشوارع والأحياء ووسائل النقل الخاصة والعامة في صنعاء، بينما تجوب سيارات الشوارع لحث الناس عبر مكبرات الصوت على الاحتشاد إلى ميدان السبعين، وفقا لـ”العربية”.

وأكد السكان أن الكثيرين يحشدون لتجمع ساحة السبعين ليس لحبهم للمخلوع صالح وحزبه، وإنما كرد فعل بسبب كراهيتهم لميليشيات الحوثي العنصرية ومحاولتها فرض أفكار مذهبية إيرانية دخيلة على المجتمع اليمني بالقوة.