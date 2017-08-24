 ميزة جديدة في واتساب .. تعرف عليها لاستخدامها في التحديث الأخير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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ميزة جديدة في واتساب .. تعرف عليها لاستخدامها في التحديث الأخير

ميزة جديدة في واتساب .. تعرف عليها لاستخدامها في التحديث الأخير
المناطق - وكالات

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتسآب الثلاثاء تحديثاً جديداً لتطبيقها يوفر لمستخدميها إحدى مزايا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي إمكانية كتابة نصوص “الحالة” على خلفية ملونة، ما يعتبر ميزة “لطيفة”.

ومع التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدمين اختيار لون خلفية للحالة النصية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال النقر على رمز “القلم” الذي أصبح يظهر أسفل يمين الشاشة ضمن نافذة “الحالة”.

وبعد الدخول إلى شاشة الحالة النصية، تظهر في الأسفل ثلاثة رموز، الأول لإضافة الرموز التعبيرية، والثاني لتغيير نوع خط الكتابة، والثالث لتغيير لون الخلفية، مع إمكانية إضافة روابط. إلا أن جميع الخلفيات أحادية اللون بدون رسومات أو تدرجات، وذلك على عكس الميزة المتاحة على فيس بوك.

ولنشر حالات الصور والفيديو، كما في السابق، ينقر المستخدم على رمز الكاميرا الذي يظهر أسفل الشاشة، وهناك يمكن للمستخدم التصوير أو إضافة صور ومقاطع فيديو من الاستوديو.

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