وفاة حاجة سقطت من مبنى سكني

لقت حاجة غانية بالعقد السابع من العمر حتفها بعد سقوطها من مبنى سكني مكون من طابقين بشارع أبا ذر شمال الحرم النبوي الشريف.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: “وردنا بلاغ عند الساعة ٠٣:٣٠ من صباح الأربعاء، عن حادث سقوط حاجة من الجنسية الغانية بالعقد السابع من العمر من الدور الثاني لمبنى سكني بشارع أبي ذر شمال الحرم النبوي الشريف، وتم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وتوفيت لاحقاً بالمستشفى”.

وأوضح الجهني أن المبنى السكني يخضع لمتطلبات واشتراطات السلامة ومصرح له من لجنة الإسكان ومتابع من قبل فرق الإشراف الوقائي بالدفاع المدني.

وأضاف الجهني “بالتنسيق مع فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة والجهات المعنية لن يسمح بإسكان الحجاج في أي منشاة إلا بعد الحصول على تصريح من اللجنة الذي يشمل متطلبات واشتراطات السلامة، كما أن فرق الإشراف الوقائي تقوم بجولات تفتيشية لمنع المخالفات و إزالتها فورا”.