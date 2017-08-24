شاهد.. رد شقيق الشيخ طلال الرشيد للمستشار بالديوان الملكي “القحطاني” على المشككين

نشر عبدالعزيز الرشيد شقيق الشاعر طلال الرشيد رسالة صوتية رداً على المشككين في العلاقة الراسخة بينه وبين المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، مؤكداً ثقته في القحطاني، وأنه لا عزاء للمرتزقة.

وتعقيباً على الرسالة الصوتية أوضح القحطاني أن تلك هي مواقف الكبار، وقال القحطاني في تغريدة على حسابه في «تويتر»:«الأخ والصديق عبدالعزيز الرشيد أكرمني بهذا الرد»، مضيفاً «لم يكن بودي أنه ينشر، فنحن أكبر منهم، ولكنها مواقف الكبار».

وكان القحطاني قد أوضح في سلسلة تغريدات سابقة أن «عجز «تنظيم الحمدين» عن مواجهته، دفعهم للتزوير ومحاولة الإيقاع بينه وأهله وعزوته من قبيلة شمر فردوا عليهم الكرام.

وأكد القحطاني أن الشهيد طلال الرشيد كان صديقًا تشرف بمعرفته وكذلك أخاه عبدالعزيز، وعدد لا يحصى من ال رشيد الكرام.. فهونوا عليكم يا «خلايا عزمي».

وأضاف القحطاني: «الشك زايل بيني وبين عزوتي شمر، ولولا غلاهم لما تطرقت لموضوع الكل يعرف أنه مزور من عديمي الأخلاق، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب».

وأشار المسؤول السعودي إلى أن هناك شرف بالخصومة عند أهل الشرف، إلا أن «تنظيم الحمدين» يثبت كل يوم أن لا مروءة له، وفاقد الشيء لا يعطيه. منوهاً إلى أنه هل يرجى من عاق والده رجولة أو شهامة!.

وبين القحطاني أن الحسنة من هذا التزوير المعتاد من «تنظيم الحمدين»، هو إعادة الوصل مع أصدقاء وربع من شمر الكريمة وال رشيد الكرام بعد أن قطعتنا المشاغل.