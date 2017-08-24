 «تعليم الباحة» يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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«تعليم الباحة» يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلاب

«تعليم الباحة» يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلاب
المناطق_الباحة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر مليوني ريال لشهري شوال وذي القعدة.

حيث أودعت الشؤون المالية كامل المبلغ في حسابات الطلاب مباشرة بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة، وتشمل إعانات طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

ودعا مدير خدمات الطلاب الأستاذ خالد حمدان الطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ أو مراجعة إدارة الشؤون المالية بالإدارة لاستلام مستحقاتهم.

من جهته شكر  المدير العام جميع الجهود المبذولة من القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، متمنيا من الجميع استمرار العمل الجيد الذي من شأنه توفير خدمة مناسبة لجميع الطلاب والطالبات.

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