داعية شهير ينشر إعلان عن استقدام عاملات في حسابه على «تويتر» ويورط مواطنين!

تسبب أحد الدعاة المشهورين في تورط العديد من المواطنين مع أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ،بعد أن تعرضوا لما يشبه عملية “نصب” من قبل المكتب.

حيث أن إعلانا ترويجيا للمكتب نشره أحد الدعاة المشهورين، عبر حسابه في موقع «تويتر»، أسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الأشخاص الذين تعاقدوا مع المكتب ولم يحصلوا على العاملات أو أموالهم المدفوعة لصاحب المكتب، وذلك منذ 9 أشهر.

وأكد مصدر في وزارة العمل أن القضية منظورة لدى اللجان المختصة، وأن هناك ما يزيد على 40 شكوى على مكتب الاستقدام نفسه، مؤكدا أنه تم تلقي تلك الشكاوى خلال فترة تقل عن 10 أشهر، وأن مكتب الاستقدام سبق أن أُغلق في فترة ماضية بسبب شكاوي مماثلة.