 «صحة الباحة» تمكن طفلاً من المشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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«صحة الباحة» تمكن طفلاً من المشي

«صحة الباحة» تمكن طفلاً من المشي
المناطق_الباحة

قالت صحة الباحة أن فريقا طبيا متمكن في جراحة العظام بمستشفى الملك فهد في منطقة الباحة أجرى عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات قادماً من محافظة القنفذة يعاني من تشوه وعيب خلقي في القدم ويعاني من متلازمة ومعها مفصل كاذب وانحراف بعظمة الساق ولا يستطيع المشي بصورة طبيعية.

وبفضل من الله تمكن الطفل من المشي بصورة طبيعية بعد اجراء العملية التي استخدم فيها الفريق الطبي التقنية الحديثة التي لا تتوفر إلى في مستشفيات متخصصة بالمدن المركزية.

وقد ثمنت أسرة الطفل جهود صحة الباحة التي ساعدت طفلهم على المشي بصورة طبيعية، بعد فشل علاجه في أحد المراكز الطبية، حيث تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد من تحقيق حلمهم ومشاهدته يمشي على قدميه بشكل طبيعي.

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