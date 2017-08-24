تفاصيل اعتداء سيدة وابنها على موظفة بمركز صحي بتبوك..وهذا ما قاله زوجها

تعرضت موظفة تعمل في مركز صحي الفيصلية الشمالي بتبوك لعملية اعتداء من قبل سيدة وابنها ، بعد أن حدث خلاف بينهما بسبب “رقم الدخول”!

وحكى زوج الموظفة تفاصيل الإعتداء حيث أكد بأن سيدة حضرت إلى المركز التي تعمل به زوجته طالبةً حجز رقم دخول لها بعيادة الأسنان، مبيناً أن السيدة غابت عن المركز حينما جاء دورها في الدخول للعيادة لتضطر الموظفة إلى مناداة المريض الذي يليها، لتظهر بعدها السيدة وبرفقتها ابنها وهما في حالة استياء كبيرة؛ بسبب عدم لحاقهما بالدور المُخصص.

وأضاف الزوج أن زوجته حاولت تهدئة الأمور من خلال اصطحاب المريضة لعيادة الأسنان لتتأكد أنه تمت مناداتها عدة مرات قبل أن يدخل المريض الذي يليها، إلا أنها وابنها اقتحما مكتبها وطرحاها أرضاً وانهالا عليها بالضرب قبل أن يتدخل بعض المتواجدين في المكان لإبعادهما، كاشفاً عن إحالة الجهات المعنية ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.