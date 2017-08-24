 البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يكشف عن شركات من القطاع تعمل خارجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يكشف عن شركات من القطاع تعمل خارجه

البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يكشف عن شركات من القطاع تعمل خارجه
المناطق_الرياض

كشف المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى عدد من الشركات المرخصة بسجلات تجارية ولكنها لا تعمل في القطاع ولا بد من تفعيل نشاطها.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء من مجموعة منظمي المعارض والفعاليات الذين قاموا بزيارة مقر البرنامج مؤخرا ضمن جهود المجموعة في تفعيل التواصل مع القطاعات الرئيسه في دعم هذا القطاع.

وقد تقدم أعضاء المجموعة بمبادرة إنشاء موقع الكتروني ليسهل التواصل بين جميع منسوبي القطاع واطلاعهم على المستجدات والأنظمة الداعمة لنشاطهم.

وقد تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي البرنامج بحث عدد من المحاور التي تدعم تعزيز دور قطاع المعارض والمؤتمرات في مواكبة الحراك الاقتصادي ودعم الدولة ليكون أحد روافد الاقتصاد الوطني في ظل رؤية 2030، وكذلك بحث آلية تطوير القطاع من خلال تدريب القائمين عليه والمنتسبين له، إضافة إلى الاتفاق على عقد لقاء موسع مع الشركات العاملة بالسوق السعودي خلال شهر محرم القادم.

الجدير بالذكر أن مجموعة منظمي المعارض والفعاليات هي تجمع مهني يسعى لتطوير القطاع واللقاء بعدد من الجهات الرسمية لدعم هذا التوجه.

وتتركز أهداف المجموعة في تبادل الخبرات بين صناع المعارض والفعاليات وتفعيل التواصل والمبادرات بين المنظمين لما يخدم سوق العمل وتشجيع الكفاءات الوطنية ودعم الشباب في هذا القطاع لفتح فرص عمل لهم وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص لازالة العراقيل وتسهيل الدعم للمؤسسات الوطنية السعودية.

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