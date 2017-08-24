 الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة في جازان وعسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة في جازان وعسير والباحة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة في جازان وعسير والباحة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات نجران ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة ، تبوك ،تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تبقي السماء غائمة الى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الركامية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزئين الاوسط و الجنوبي.

وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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