ميديون تطلق «لاب توب» لعشاق الألعاب

قدمت شركة ميديون مجموعة من الكمبيوترات الكاملة وأجهزة اللاب توب لعشاق الألعاب، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض الألعاب جيمز كوم Gamescom، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور حتى 26 أغسطس الجاري.

وأكدت الشركة الألمانية أن أجهزتها توفر للمستخدم إمكانية تشغيل الألعاب الحالية بدون تشويش وبدقة تصل إلى 4K (3840 x 2160 بيكسل).

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب Erazer X87001 الفاخر على معالج إنتل Core i9 وبطاقة رسوميات نفيديا Geforce GTX-1080 وذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، ويمتاز جهاز ميديون الجديد بتقنية التبريد بالماء للحد من السخونة، وتعمل وحدة الطاقة بالحاسوب المكتبي بقدرة 850 وات، وتبلغ تكلفة هذا الجهاز حوالي 4500 يورو.

ويأتي الجهاز Erazer X47011 بحجم أصغر وتكلفة أقل تبلغ 1700 يورو، ومن المقرر طرحه في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويمتاز الكمبيوتر الجديد بمقبض للحمل ومعالج إنتل Core-i7-7700 وبطاقة الرسوميات Geforce GTX-1070 مع ذاكرة فيديو سعة 8 جيغابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت.

وبالنسبة لعشاق الألعاب على أجهزة اللاب توب تقدم شركة ميديون لهم الجهاز Erazer X8757 الجديد بشاشة قياس 17.3 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل).

ويأتي جهاز اللاب توب الجديد في جسم مصنوع من المعدن ويتضمن معالج إنتل Core i7 HK وبطاقة الرسوميات نفيديا Geforce GTX-1070 مع ذاكرة 8 جيجابايت، وأقراص الحالة الساكنة PCIe SSD سعة 512 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت، ويتوافر جهاز اللاب توب الجديد بتكلفة تبلغ 2900 يورو.