قوات الدفاع الجوي تفتح باب التسجيل والقبول لحملة الثانوية العامة

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلاب حملة شهادة الثانوية العامة في مجالات ( علوم طبيعية / مقررات علوم طبيعية / علوم شرعية ) على وظيفة ( جندي أول فني / عريف فني ) وذلك حسب مدة الدراسة التخصصية بقوات الدفاع الجوي.

وسيبدأ التسجيل بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأحد الموافق (26/12/1438هـ ) الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى يوم الأحد الموافق (04/01/1439هـ) الساعة الثامنة صباحاً لمدة (سبعة) أيام عن طريق بوابة القبول والتسجيل الالكتروني بموقع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي على الرابط:

https://levy.rsadf.gov.sa

وقالت ان من ضمن شروط القبول والالتحاق بقوات الدفاع الجوي أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية / مقررات علوم طبيعية / علوم شرعية) على أن لا يمضي على حصوله على المؤهل العلمي أكثر من ثلاث سنوات.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يكون حاصل على نسبة (70%) فأعلى للطلاب حملة الثانوية العامة (علوم طبيعية / مقررات علوم طبيعية ).

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن لا يقل عمره عن (17) سبعة عشر عام ولا يزيد عمره عن (26) ستة وعشرون عام للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية / مقررات علوم طبيعية / علوم شرعية ) وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

وأن لا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الإلتحاق بالخدمة العسكرية وأن يكون غير متزوجاً مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة .