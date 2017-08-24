وصول «799849» حاجاً إلى المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ, 849ر799 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 639ر24 حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة 211ر43 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 010ر621 مسافرين.

مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 455ر24 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 755ر178 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 809ر153 حجاج .