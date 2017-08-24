 وصول «799849» حاجاً إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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وصول «799849» حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول «799849» حاجاً إلى المدينة المنورة
المناطق_المدينة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ, 849ر799 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 639ر24 حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة 211ر43 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 010ر621 مسافرين.

مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 455ر24 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 755ر178 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 809ر153 حجاج .

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