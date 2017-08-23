 المملكة والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار مشترك قيمته 20 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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المملكة والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار مشترك قيمته 20 مليار دولار

المملكة والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار مشترك قيمته 20 مليار دولار
المناطق_الرياض

تعتزم السعودية والصين إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار وإدارته إدارة مشتركة مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.

من جانبه توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إضافة إلى الصندوق توقيع 11 اتفاقية تجارية قيمتها نحو 20 مليار دولار بين الجانبين.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل أنفسها جزئياً باليوان وإن الصينيين مستعدون لتقديم مثل ذلك التمويل.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة ,صندوق الثروة السيادي الرئيسي للسعودية، يتفقد فرصاً استثمارية في قطاع النقل الصيني وقطاعات أخرى للبنية التحتية.

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