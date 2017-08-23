 «الداخلية» تحذر المواطنين من المواقع الوهمية للحصول على التأشيرية الفيتنامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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«الداخلية» تحذر المواطنين من المواقع الوهمية للحصول على التأشيرية الفيتنامية

«الداخلية» تحذر المواطنين من المواقع الوهمية للحصول على التأشيرية الفيتنامية
المناطق_الرياض

تلقت وزارة الداخلية مذكرة من إدارة الهجرة بوزارة الأمن العام الفيتنامية تشير فيها إلى ضرورة تحذير المواطنين السعوديين من المواقع الوهمية التي تدعي منح تأشيرات الدخول إلي جمهورية فيتنام الاشتراكية ومنها موقع :www.visavietnam.ae .

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن على المواطنين الراغبين بزيارة جمهورية فيتنام الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة الفيتنامية بالرياض أو الدخول للموقع الإلكترونية المعتمدة من قبل السفارة.

وأشار اللواء المرعول, إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين بمراعاة ذلك وأخذ الحيطة والحذر من تلك المواقع حتى لا يكونوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال .

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