 جريمة بشعة: حدث -16 عاما- يطعن شقيقه الأكبر بسكين ..بعد خلاف حدث بينهما! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جريمة بشعة: حدث -16 عاما- يطعن شقيقه الأكبر بسكين ..بعد خلاف حدث بينهما! صنعاء على صفيح ساخن.. الانقلابيون يغدرون ببعضهم البعض القبض على متهم تورط بسرقة المنازل بالبكيرية «أوبك»: الاجتماع التالي للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في فيينا 22 سبتمبر المملكة والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار مشترك قيمته 20 مليار دولار «الداخلية» تحذر المواطنين من المواقع الوهمية للحصول على التأشيرية الفيتنامية «الرئيس اليمني» يصدر قراراً بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات ‏حقوق الإنسان الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى تمنح المحامي ماجد لقب سفير للجمعية بالفيديو: سامسونج تكشف عن هاتف غالكسي نوت 8 رسميًّا «العمل والتنمية» تودع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 888 ألف مستفيد داعش يهدد إسبانيا: لن تنعم بالهدوء وزير العدل القطري السابق يعلن مغادرة الدوحة ويكشف فساد النظام القطري

جريمة بشعة: حدث -16 عاما- يطعن شقيقه الأكبر بسكين ..بعد خلاف حدث بينهما!

جريمة بشعة: حدث -16 عاما- يطعن شقيقه الأكبر بسكين ..بعد خلاف حدث بينهما!
المناطق_عسير

جريمة بشعة شهدتها منطقة عسير ، حيث ألقت قوات الأمن ، القبض على “حدث” يبلغ من العمر 16 عاماً كان قد أقدم على طعن شقيقه الأكبر البالغ من العمر 18 عاماً؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى إثر اصابته بنزيف حادّ.

وكان خلافاً  قد نَشَب بين شقيقين تَطَوّر إلى طعن أحدهما الآخر؛ مما نتج عنه إصابة بالرئة اليسرى ونزيف أدى إلى إدخاله المستشفى

وقالت المصادر إن السلطات الأمنية انتقلت إلى منزل الأسرة بمركز قنا غرب منطقة عسير، واتضح وجود آثار دماء داخل المنزل، وعُثِر على الأداة المستخدمة، وهي من نوع سكين تم تحريزها .

كما تم القبض على الجاني الذي اعترف أنه قام بطعن شقيقه بسكين حادة بسبب خلاف حصل بينهما، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى تحويل الجاني إلى دار الملاحظة الاجتماعية بأبها؛ كونه “حدَثاً”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>