جريمة بشعة: حدث -16 عاما- يطعن شقيقه الأكبر بسكين ..بعد خلاف حدث بينهما!

جريمة بشعة شهدتها منطقة عسير ، حيث ألقت قوات الأمن ، القبض على “حدث” يبلغ من العمر 16 عاماً كان قد أقدم على طعن شقيقه الأكبر البالغ من العمر 18 عاماً؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى إثر اصابته بنزيف حادّ.

وكان خلافاً قد نَشَب بين شقيقين تَطَوّر إلى طعن أحدهما الآخر؛ مما نتج عنه إصابة بالرئة اليسرى ونزيف أدى إلى إدخاله المستشفى

وقالت المصادر إن السلطات الأمنية انتقلت إلى منزل الأسرة بمركز قنا غرب منطقة عسير، واتضح وجود آثار دماء داخل المنزل، وعُثِر على الأداة المستخدمة، وهي من نوع سكين تم تحريزها .

كما تم القبض على الجاني الذي اعترف أنه قام بطعن شقيقه بسكين حادة بسبب خلاف حصل بينهما، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى تحويل الجاني إلى دار الملاحظة الاجتماعية بأبها؛ كونه “حدَثاً”.