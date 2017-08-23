 القبض على متهم تورط بسرقة المنازل بالبكيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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القبض على متهم تورط بسرقة المنازل بالبكيرية

القبض على متهم تورط بسرقة المنازل بالبكيرية
المناطق_البكيرية

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن شرطة محافظة البكيرية تلقت بلاغاتٍ عن تعرض عددٍ من المنازل للدخول والسرقة ..

وعلى الفور شرعت فرق البحث والتحري بجمع المعلومات اللازمة والربط بين الإفادات المتوفرة وتتبع الأسلوب الإجرامي لتلك السرقات ، لتسفر هذه الجهود بحمد الله عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه – سعودي الجنسية – في العقد الرابع من العمر ..

موضحاً بأن المتهم عمد إلى الدخول لتلك المنازل وبعثرة محتوياتها والإستيلاء على مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية وأجهزة هاتفٍ جوال ، وقد أقر عند سماع أقواله بما نسب إليه .. 

ليتم إيداعه التوقيف وإحالته إلى دائرة النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص

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