 العمل والتنمية الاجتماعية تودع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 888 ألف مستفيد لشهر ذي الحجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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العمل والتنمية الاجتماعية تودع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 888 ألف مستفيد لشهر ذي الحجة

العمل والتنمية الاجتماعية تودع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 888 ألف مستفيد لشهر ذي الحجة
واس - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد .
وبين وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.547.861.015 هللة .
وبين الدكتور الشافي، أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 888.574 حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم .
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وجّه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة بدءًا من شهر رمضان الماضي .

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