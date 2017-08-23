 تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مهربي حشيش بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مهربي حشيش بمنطقة عسير

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مهربي حشيش بمنطقة عسير
واس - أبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة جناة من مروجي الحشيش المخدر بمنطقة عسير، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
بفضل من الله تم القبض على كل من المدعو/ فواز عبدالله سالم إبراهيم ، عبدالله جابر سالم بيدر، عيسى ميتان محمد اجيبي – يمنيي الجنسية -، إثر قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن اتهامهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة ،صدر بحقهم صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهم .
وتم تنفيذ حكم القتل في كل من الجاني/ فواز عبدالله سالم إبراهيم ، والجاني/ عبدالله جابر سالم بيدر، والجاني/ عيسى ميتان محمد اجيبي – يمنيي الجنسية – اليوم الخميس 2 / 12 / 1438 هـ في منطقة عسير .
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل .

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