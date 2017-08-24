 مدني عسير يحذر من أمطار غزيرة تستمر حتى السبت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدني عسير يحذر من أمطار غزيرة تستمر حتى السبت

مدني عسير يحذر من أمطار غزيرة تستمر حتى السبت
المناطق - متابعات

حذر الدفاع المدني بعسير من تعرض المنطقة الى أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة قد تؤدي الى جريان الاودية بالسيول وذلك فترة ما بعد الظهيرة و تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها للأجزاء الساحلية من المنطقة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي وقال هذا حسبما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، واصفا الحالة أنها ستكون بدايتها من الساعة 11:00من هذا اليوم الخميس الموافق 2/12 / 1438هـ، وسوف تكون نهاية الحالة يوم السبت القادم الموافق 4 / 12 / 1438 الساعة 23:00.
ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة والمصطافين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد راجيا للجميع السلامة الدائمة.

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