 حدود تبوك يستعد لاستقبال المتنزهين على الشواطئ الساحلية أثناء إجازة العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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حدود تبوك يستعد لاستقبال المتنزهين على الشواطئ الساحلية أثناء إجازة العيد

حدود تبوك يستعد لاستقبال المتنزهين على الشواطئ الساحلية أثناء إجازة العيد
المناطق - تبوك - علي العميري

في ظل استعدادات حرس الحدود المتواصلة لاستقبال المتنزهين وممارسي الرياضات البحرية المختلفة أثنــاء إجازة عيد الأضحى المبارك لــهذا العــام 1438هـ بين قائـد حرس الحـدود بمنطـقة تبوك اللواء/ محمد بن سليمان الصقير أن قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك سخرت كافة إمكانياتها البشرية والآلية لاستقبال مرتادي الشواطئ فقد تم تجهيز فرق إنقاذ ساحلي مجهزه بالكامل تعمل على مدار الساعة في جميع الشواطئ والمواقع المخصصة للسباحة .
وأهاب ” الصقير ” بالمصطافين من أجل الحفاظ على سلامتهم بأخذ الحيطة والحذر من ممارسة السباحة بالمواقع التي تُحظر بها السباحة نظراً لخطورتها وعمق مياه البحر القريبة من الشواطئ وقد وُضعت لوحات تحذيريه لهذه المناطق الخطرة بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعويه التي توضح أماكن السباحة والغوص والأماكن الخطرة التي حددتها المديرية العامة لحرس الحدود كما حذر المواطنين والمقيمين بعدم ترك الأطفال بدون مراقبة ومتابعتهم من قبل ذويهم وعدم استخدام لساتك النفخ لخطورتها وعدم السيطرة عليها في عرض البحر  كما يؤكد اللواء الصقير على  أصحاب وسائط الصيد والنزهة التأكد من كمية الوقود وسلامة المكائن وبدن الواسطة ومعدات السلامة قبل الإبحار وذلك لسلامتهم ولطلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994(  الخاص بحرس الحدود .
وأكد اللواء الصقير على ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك من دعم واهتمام كبير بهذه الشواطئ التي تمتد على سواحل منطقة تبوك وتأكيد سموه بتقديم كافة الخدمات للزوار حتى يقضوا أوقات ممتعه على هذه الشواطئ التي تزخر بها سواحل منطقة تبوك . متمنين للجميع قضاء أجازه سعيدة

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