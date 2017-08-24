 جمعية أعمال تنظم دورات تدريبية و تأهيلية  لأبناء الأسر المنتجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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جمعية أعمال تنظم دورات تدريبية و تأهيلية  لأبناء الأسر المنتجة

جمعية أعمال تنظم دورات تدريبية و تأهيلية  لأبناء الأسر المنتجة
المناطق ـ الرياض

نظمت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض ( أعمال ) دورة تدريبية بعنوان (أساسيات صيانة الجوالات) شارك بها 20 متدربا في إطار دعم الجمعية لمشاريع الأسر المنتجة وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض بواقع 20 ساعة تدريبية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة استمرار لدور جمعية أعمال الريادي في تنمية وتمويل الأسر المنتجة، وحرصا منها على إعداد المستفيدين وتأهيليهم ، وإكسابهم المهارات اللازمة ، ورفع كفاءتهم الإنتاجية ، وتطوير قدراتهم ، بما يحقق لهم التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي وصولا للاكتفاء الذاتي .
وفي ختام الدورة كرم الشيخ عبدالرزاق القشعمي المدير التنفيذي للجمعية المدرب ناصر الصبيح، والمشاركين في الدورة، وتسليهم شهادات الحضور .
الجدير بالذكر ان الجمعية التي يترأس مجلس ادارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ  وفقه الله ـ  أنفقت مليونين ومئتين واثنين ألف، وتسعمائة واثنين وتسعين ريالا للمستفيدين من خدماتها، منذ بداية مزاولتها لنشاطها التنموي مطلع ربيع الأول من العام الحالي 1438هـ، واشتملت جوانب الإنفاق على التدريب والتمكين و منافذ بيع دائمة ومؤقتة للأسر المنتجة

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